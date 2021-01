Giordano: Â«Inter-Juventus partita bellissima, i duelli saranno decisiviÂ»

Giordano: «Inter-Juventus partita bellissima, i duelli saranno decisivi»

Bruno Giordano

Bruno Giordano ha parlato oggi della supersfida di domenica Inter-Juventus. Il commento dell’ex attaccante di Lazio e Napoli ai microfoni di “Maracanà” per “TMW Radio”

DUELLI DETERMINANTI – Giordano individua una chiave tattica per la partita di domenica sera: «Sono quelle partite bellissime che tutti vorrebbero giocare, anche se c’è la mancanza del pubblico. La chiave sono i duelli. I giocatori sono quasi dello stesso livello, chi vincerà più duelli vincerà la partita. Sono giocatori che si conoscono a livello tattico. Un duello determinante sarà la marcatura su Lukaku. Non so se giocherà Chiellini, senza lui e de Ligt a livello di impatto fisico forse Demiral potrebbe contrastarlo. Dall’altra parte il solito Ronaldo, alla fine le grandi partite 8 volte su 10 le decidono i grandi giocatori»