Giordano: «L’Inter in giornata è la più forte d’Italia! Ma dal Napoli…»

Giordano non ha dubbi sulla forza dell’Inter, evidenziatasi contro la Lazio con un sonoro 3-1. Ma lo stesso ex giocatore ritiene il gap dal Napoli fin troppo elevato

ORGANICO INCREDIBILE − Bruno Giordano, in collegamento su Radiosei, è ritornato sulla gara di San Siro: «L’Inter è stata più forte e ha meritato di vincere. Se la trovi in giornata è la squadra più forte d’Italia. Sicuramente il Napoli ha meritato lo scudetto, ma è assurdo che una squadra come l’Inter sia così lontana con quell’organico. A livello di prestazione l’Inter ha creato tanto e alla fine il risultato è giusto, poi nel calcio si può anche vincere non meritando. Purtroppo non è accaduto. Provedel è stato fantastico in più di un’occasione, ma alla fine ha dovuto capitolare».