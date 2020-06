Giordano: “Inter, Eriksen può mettere in difficoltà il Napoli. Il motivo”

Bruno Giordano, ex calciatore oggi allenatore, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato di Napoli-Inter, sfida di Coppa Italia in programma sabato alle 21:00. Secondo Giordano saranno decisivi i due allenatori

DECISIVI – Queste le parole di Bruno Giordano: «Coppa Italia? Difficile da dire. Juventus e Napoli hanno il vantaggio della prima partita. Il Napoli è andato a vincere a Milano. Siamo curiosi di vedere lo stato di forma dopo questa ripartenza. Se si fosse giocato in tempi normali, le due squadre avrebbero avuto più vantaggio. Il Napoli ha un 65% di passare il turno. In queste prime partite saranno decisivi i tecnici nel trasmettere le motivazioni. Per fare recuperare la condizione servono allenatori alla Conte o alla Gattuso per dare certe sensazioni.Eriksen può mettere in difficoltà il centrocampo del Napoli, giocando tra le linee».