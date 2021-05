Giordano: «Inter, Conte di un altro livello. Inzaghi? Sono curioso»

Bruno Giordano commenta l’avvicendamento sulla panchina dell’Inter, con Inzaghi al posto di Conte. Ecco le parole dell’ex attaccante ai microfoni di “TMW Radio”.

LIVELLI DIVERSI – Tra Antonio Conte e Simone Inzaghi c’è una notevole differenza. Di base, quindi Bruno Giordano giudica come peggiorativa la scelta dell’Inter per la panchina. Tuttavia, l’ex attaccante della Lazio ha un’opinione positiva per l’ormai ex tecnico biancoceleste. Ecco le sue parole sul cambio che caratterizzerà la panchina nerazzurra: «Conte è di un altro livello per ora rispetto a Inzaghi. Bene per lui, è un buonissimo allenatore ma al momento ci perde l’Inter. Se poi sarà bravissimo nel farsi valere, bene per lui e per l’Inter. È la sua prima esperienza fuori casa e siamo tutti curiosi di vedere cosa farà».