Giordano: «Inter, centrocampo di Conte superiore a quello della Juventus»

RIVALI STORICHE – Juventus-Inter ha sempre un peso specifico notevole , anche quando una delle due squadre si è già assicurata lo scudetto da diverse settimane. Antonio Conte non vuole fare brutta figura in casa della sua ex squadra, mentre Andrea Pirlo si sta giocando la qualificazione alla prossima Champions League . Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha presentato così il big match dell’Allianz Stadium: «La Juventus ha lasciato tanti punti per strada con le squadre medio-piccole, e sotto l’aspetto del gioco è mancata tanto quest’anno. Credo però che il centrocampo dell’Inter sia decisamente superiore. Vincere la Coppa Italia e qualificarsi per la Champions cambierebbero il giudizio sulla stagione della Juventus? Sicuramente no, ma qualora dovesse arrivare quinta sarebbe un fallimento».

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: