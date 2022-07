Giordano: «L’Inter in attacco è superiore a tutte! Reparto ben miscelato»

Bruno Giordano, in collegamento su Tmw Radio, ha ragionato sull’attacco dell’Inter che ritiene il più forte del campionato. Per l’ex attaccante, Inzaghi è ben coperto

GRANDE ATTACCO − Giordano non ha dubbi sul reparto offensivo dell’Inter: «L’Inter in avanti sta benissimo, perché ha quattro attaccanti uno più bravo dell’altro. Inoltre può anche cambiare il modo di giocare, sono miscelati bene. Due punte di grande spessore come Edin Dzeko e Romelu Lukaku e due grandi seconde punte come Joaquin Correa Correa e Lautaro Martinez. Se andiamo a vedere prettamente il discorso attaccanti, l’Inter è superiore alle altre».