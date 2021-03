Giordano: «Inter-Atalanta? Gasperini può fermare tutti. Juventus in corsa»

Bruno Giordano

L’ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano, ha analizzato gli sviluppi della lotta scudetto, focalizzandosi sui prossimi impegni di Inter, Milan e Juventus

CORSA A TRE – Secondo Bruno Giordano, la lotta per lo scudetto non è ancora chiusa. L’ex attaccante della Lazio, oggi opinionista, ha fatto il punto sulle tre rivali in vetta alla classifica: Inter, Milan e Juventus. «Mi sembra esagerato considerare la Juventus giù una delusa della stagione. Ha vinto una Supercoppa ed è in finale di Coppa Italia. Credo che abbia i margini per giocarsi il campionato. Milan? Per me non rischia il quarto posto. È stato tartassato dagli infortuni. Se gli togli elementi importanti e mancano le alternative, fatica, ma è normale. Inter-Atalanta? Gasperini può fermare tutte le squadre. Può anche andare a Madrid e fare una partita straordinaria».