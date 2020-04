Giordano: “Icardi? Non tutti sono Suarez o Aguero, però fa gol! Napoli…”

Condividi questo articolo

Icardi rimane sempre il grande dilemma dell’Inter, che potrebbe ritrovarlo a breve qualora il Paris Saint-Germain decidesse di non riscattarlo. Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di “Maracanà” in onda su “TMW Radio”, dice la sua sui rumors che lo accostano al Napoli (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni

MACCHINA DA GOL – Mauro Icardi potrebbe essere l’attaccante perfetto per il Napoli, parola di Bruno Giordano: «Icardi con il modo di giocare del Napoli, con tanti rifornimenti dagli esterni, dentro i sedici metri è casa sua. È un giocatore che in fase di realizzazione c’è sempre. Se poi gli chiedi di sviluppare un certo tipo di gioco non lo sa fare, non tutti sono Luis Suarez o Sergio Aguero che sanno fare sia l’una che l’altra cosa. Ma se gli chiedi di fare gol sicuramente lo fa. Ecco, lui è un giocatore che devi mettere in condizione di fare gol, non è uno che dal nulla inventa i gol. Deve avere una squadra a supporto e il Napoli ha sempre creato tantissime occasioni in qualsiasi partita».