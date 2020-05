Giordano: “Giusto ripartire dalla Coppa Italia. Inter? Squadra massiccia”

Condividi questo articolo

Bruno Giordano, ex calciatore, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato della ripartenza della Serie A, fissata per il 20 giugno. Discorso, inoltre, sulla Coppa Italia, e sulle condizioni delle squadre alla ripartenza

RIPARTENZA – Queste le parole di Bruno Giordano: «Serie A? Sono fiducioso che possa concludersi. I numeri dicono questo, si va verso una conclusione di campionato non regolare al 100%, perché l’appoggio del pubblico poteva essere importante. L’importante è che vengano assegnati tutti i verdetti. È anche giusto ripartire dalla Coppa Italia, così da chiudere subito almeno un torneo. Inter, Juventus e Milan non contente? C’è uno svantaggio per tutti, non un vantaggio per una singola squadra. È un qualcosa che danneggia tutte le squadre. Si deve fare di necessità virtù. Si deve far ripartire il calcio, per il bene di tutti, calciatori e società. Un sacrificio deve essere fatto da parte di tutti. Non si può avere il calcio di prima, ma è dovuto a un qualcosa di tutto eccezionale. E qualcosa di simile va fatto da tutti. Per ripartire serviranno giocatori da “Sprint”? Sicuramente non ce li ha l’Inter, che è una squadra molto muscolare e massiccia. Sia che Lazio e Juventus hanno interpreti di questo tipo. Mi vengono in mente Immobile e Luis Alberto o Dybala, Ronaldo e Douglas Costa. Le grandi squadre sono quelle che abbiano qualità fisiche a quelle tecniche».