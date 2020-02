Giordano: “Eriksen top, ecco cosa accadrà. Lazio-Inter? Un errore grave”

Giordano ha parlato della situazione legata a Christian Eriksen (ecco le ultime in vista dell’Europa League) e di Lazio-Inter ai microfoni di “TMW Radio”. L’ex attaccante commenta negativamente una scelta di Conte nella sconfitta contro i biancocelesti, poi si sofferma sul trequartista danese. Di seguito le sue dichiarazioni

UN ERRORE E UN TOP DA INSERIRE – Bruno Giordano critica alcune scelte effettuate in Lazio-Inter, ma rassicura su Eriksen: «E’ un top player, piano piano si inserirà anche lui. E poi ora troverà la forma migliore. Ora Conte ha un giocatore con talento e prima o poi sarà inserito in pianta stabile. Contro la Lazio mi ha sorpreso che Lautaro Martinez ha pensato solo a marcare Leiva. Per me è stato un errore, uno con il suo talento non deve fare solo quello. E la Lazio ne ha approfittato alla grande».