Giordano: «Eriksen titolare? Inter sei gol fatti e due subiti! Ci vuole qualità»

Bruno Giordano

Giordano promuove il rilancio di Eriksen titolare e vede l’Inter più performante anche grazie al danese. L’ex attaccante, ospite della trasmissione di Rai Sport + “Calcio Totale”, ha elogiato l’utilizzo del centrocampista ex Tottenham.

CRESCITA QUALITATIVA – Bruno Giordano valuta i “nuovi volti” dell’Inter: «Forse anche merito di Ivan Perisic, che si è convinto a giocare in quella posizione. Ci vuole qualità in mezzo al campo: nel calcio di oggi ci vuole l’inventiva, il giocatore che in mezzo al campo sappia contare assist. Sarà un caso, ma con Christian Eriksen titolare sei gol fatti e due subiti. Senza togliere nulla ad Arturo Vidal ma ci vuole qualità: quando ci sono delle partite da aprire lo fai con il passaggio e il dribbling. Sul secondo gol Eriksen poteva tirare in porta, invece l’ha passata a Perisic e c’è stato il gol di Lautaro Martinez».