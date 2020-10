Giordano: “Eriksen non va bene per Conte. Inter-Milan? 4 protagonisti”

Condividi questo articolo

Bruno Giordano

Bruno Giordano ha parlato dei pochi minuti giocati da Christian Eriksen e delle sue caratteristiche per Antonio Conte. L’ex calciatore sottolinea i possibili protagonisti di Inter-Milan

VERSO INTER-MILAN – Di seguito le dichiarazioni di Giordano: «Eriksen non ha giocato neanche contro la Lazio. Alcuni giocatori vanno coccolati, ma è un dato di fatto che non giochi. Vidal è arrivato da poco e le gioca tutte. Eriksen, quindi, non va bene per il modo in cui Conte concepisce il calcio. Ci sono tanti giocatori ottimi a centrocampo nell’Inter, ma si percepisce che l’unico che non viene preso in considerazione è Eriksen. Gagliardini e tutti gli altri vengono coinvolti. La personalità credo ci sia, trascina la sua Nazionale e lo ha fatto anche al Tottenham: è un top player. Uomini decisivi per il derby? Si guarda sempre agli attaccanti, ma anche i portieri potrebbero essere decisivi. A me piace molto Alexis Saelemaekers, può mettere in difficoltà l’Inter. Per l’Inter occhio a Lukaku e Lautaro Martinez, e chissà, anche Brozovic».