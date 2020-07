Giordano: “Eriksen non viene servito bene. Inter, riscatta subito Sanchez”

Giordano ha parlato dei problemi di adattamento di Christian Eriksen nell’Inter. Secondo l’ex calciatore deve crescere l’intesa coi compagni di squadra. Promosso, invece, Alexis Sanchez. Di seguito le sue dichiarazioni durante “90 minuto” su Rai 2

UOMINI SU CUI PUNTARE – Bruno Giordano parla delle questioni calde in casa Inter: «Eriksen? Credo che il problema sia che non è stato impiegato con continuità. Gente come Platini o Falcao hanno impiegato dei mesi per abituarsi. Non si può pretendere che lui ora possa risolvere tutto. La sua classe col tempo verrà fuori tranquillamente. Forse ci si aspetta un po’ troppo – dice Giordano -. In una partita non può dimostrare tutto il suo valore. Mi aspettavo un po’ di più, i ritmi non erano altissimi. Viene cercato poco, però, dai compagni: si posiziona sempre bene, ma i compagni non lo servono nel modo giusto. Sanchez se sta bene è un giocatore top: fossi nell’Inter andrei subito a riscattarlo. E’ vero che ha un contratto importante, ma è un calciatore di spessore».