Giordano: «Dzeko grande campione, all’Inter giocherebbe tanto e con tutti»

Condividi questo articolo

Bruno Giordano

Dzeko può trasferirsi all’Inter, in uno scambio con Sanchez. Bruno Giordano, nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport +, fa una valutazione della trattativa in corso spiegando perché ai nerazzurri il bosniaco servirebbe e non poco.

ACQUISTO PROMOSSO – Bruno Giordano è favorevole a un passaggio di Edin Dzeko all’Inter: «Ha avuto dei problemi con Paulo Fonseca, è chiaro che se c’è qualche problema è meglio mandarlo altrove per sei mesi. Alexis Sanchez è un signor calciatore, anche se non ha le stesse caratteristiche di Dzeko. È un grande campione Dzeko, sa giocare in qualsiasi attacco. Partirebbe da riserva all’Inter? Inizialmente sì. Poi giocando spesso e volentieri, perché si gioca sempre e con le cinque sostituzioni, giocherebbe tanto. È un giocatore importante, fondamentale».