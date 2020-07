Giordano: “Conte è stato accontentato, Inter ha speso tanto! Fa effetto…”

L’Inter non riesce a riprendere il passo in questo nuovo inizio di campionato post lockdown. Secondo Bruno Giordano – ospite negli studi di “Rai Sport 90° Gol Flash” -, Conte è stato accontentato quasi completamente in questa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni

ACCONTENTATO – L’Inter in questo nuovo inizio post lockdown sta alternando buone prestazioni a cadute clamorose. Secondo Bruno Giordano la società nerazzurra dovrà lavorare sul mercato per la prossima stagione: «In questa stagione Antonio Conte è stato accontentato, non dico al 100% ma all’80-90% sì. Abbiamo sentito dire che mancano Edin Dzeko e Arturo Vidal, però insomma sono arrivati giocatori di spessore. L’Inter ha speso tanto, l’anno prossimo sicuramente dovrà fare di più. Fa effetto vedere Lautaro Martinez e Christian Eriksen in panchina in una partita da vincere assolutamente (contro il Verona, ndr)».