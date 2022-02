Giordano: «Ci vorrà grande Inter col Sassuolo. Quattro partite impegnative»

Giordano ritiene che la partita fra Inter e Sassuolo presenti insidie particolari. Nel corso della trasmissione 90° minuto del sabato, su Rai Sport +, l’ex attaccante ha parlato del momento che ha visto protagonisti i nerazzurri in questo mese di febbraio.

PARTITA COMPLESSA – Bruno Giordano presenta il match in programma oggi alle ore 18: «Non sarà semplice, perché viene da quattro partite molto impegnative sotto l’aspetto fisico e mentale. Abbiamo visto contro che squadre ha giocato l’Inter, il Sassuolo è una squadra che ti impegna a livello fisico e di gioco. Non sarà una partita semplice, ci vorrà una grande Inter per vincerla. La partita contro il Liverpool può farsi sentire dopo tre giorni».