Giocatori in scadenza: Inter prima in Serie A, Juventus quinta

A giugno in casa Inter ci saranno diverse questioni da risolvere. Sono addirittura otto i giocatori in scadenza, più di tutti in Serie A.

SCADENZA – Handanovic, De Vrij, D’Ambrosio, Gagliardini, Dzeko, Skriniar, Cordaz e Dalbert. Sono questi otto i giocatori in scadenza nella rosa dell’Inter. Senza contare poi i prestiti di Romelu Lukaku, Francesco Acerbi e Raoul Bellanova. I nerazzurri sono infatti al primo posto in Serie A per la rosa con più giocatori in scadenza a giugno 2023. Tra le big, presenti anche Roma e Juventus in questa classifica. Entrambe con 5 giocatori in scadenza. Sul podio con l’Inter ci sono Sampdoria, Bologna e Monza tutte e tre a con sei contratti da rinnovare.