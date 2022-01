Ginter torna in campo ed è protagonista battendo il Bayern: indicazioni Inter

Ginter ha giocato per la prima volta dopo l’annuncio dell’addio al Borussia Monchengladbach a fine stagione come parametro zero. Per l’obiettivo Inter è andata più che bene: ha vinto 1-2 in casa del Bayern Monaco capolista della Bundesliga.

IL TRIONFO – La Bundesliga si apre con una sorpresa: cade la capolista Bayern Monaco. Con una squadra decimata dai contagi i bavaresi perdono 1-2 contro il Borussia Monchengladbach di Matthias Ginter, autore di novanta minuti da protagonista. E sì che la partita per l’obiettivo dell’Inter non inizia benissimo, perché al 18′ Robert Lewandowski si gira accanto a lui e segna lo splendido gol dell’1-0. Poi però ribaltano il risultato Florian Neuhaus e Stefan Lainer (27′ e 31′). Ginter è decisivo, perché nel secondo minuto di recupero del primo tempo salva sulla linea un tiro a botta sicura di Thomas Muller, andato a raccogliere un tentativo dal fondo di Lewandowski finito sul palo. Se per l’Inter questa poteva essere una partita dalla quale avere indicazioni, visto il valore dell’avversario, la prova è senz’altro superata. E Ginter conferma di essere uno dei principali giocatori in scadenza al 30 giugno.