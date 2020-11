Ginter: “Non vediamo l’ora che arrivi la partita con l’Inter. Oggi un obiettivo”

Matthias Ginter

Ginter ha partecipato alla netta vittoria del Borussia Monchengladbach sullo Schalke 04, 4-1 in Bundesliga (vedi articolo). Il difensore tedesco ha parlato al termine della partita, con la testa già all’Inter martedì (ore 21) in Champions League.

IL COMMENTO DOPO IL POKER – Matthias Ginter parla a seguito di Borussia Monchengladbach-Schalke 04 4-1: «Avevamo bisogno di qualcosa nel primo tempo per entrare in partita. Abbiamo preso l’iniziativa un po’ dopo dell’inizio, lo Schalke 04 resta sempre una squadra di punta anche se la sua classifica attuale non lo indica. Lo Schalke 04 ha molta qualità, lo sapevamo già da prima della partita e avevamo previsto le difficoltà. Il secondo tempo è stato tranquillo, la vittoria va assolutamente bene. Il nostro obiettivo era riavvicinarci alle prime posizioni: ecco perché oggi abbiamo voluto fortemente conquistare i tre punti e ci siamo concentrati completamente sul match. Ora, ovviamente, non vediamo l’ora che arrivi la partita di martedì contro l’Inter».

Fonte: sito ufficiale Borussia Monchengladbach