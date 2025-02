Gimenez a un passo dal Milan? Ma una certezza verso l’Inter

Santiago Gimenez è il calciatore scelto dal Milan per sopperire alla scarsa capacità di finalizzare le occasioni offensive create nel corso della stagione: il messicano potrebbe arrivare a ridosso del derby contro l’Inter.

IL PUNTO – Santiago Gimenez sta per approdare al Milan, il quale rischia però di ritrovarsi con il solo Tammy Abraham, e un Alvaro Morata con le valigie già fatte, in vista del terzo derby stagionale contro l’Inter. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, l’arrivo del messicano sbloccherà la cessione dell’iberico al Galatasaray, soluzione ritenuta ideale dalle parti in assenza di un feeling costituitosi tra calciatore e società rossonera in questi 6 mesi.

Gimenez pronto a sbarcare a Milano: ma per Milan-Inter non vi sono dubbi

LA SITUAZIONE – Contro l’Inter, in occasione del match di domani 2 febbraio, i rossoneri si troveranno dunque con pochissime soluzioni offensive da poter adottare in corso d’opera. Oltre al partente Morata, infatti, il Milan sta per cedere anche Luka Jovic e Francesco Camarda, quest’ultimo solamente in prestito secco, data la consapevolezza del fatto di poter puntare su di lui con convinzione nelle prossime stagioni. I nerazzurri potrebbero sfruttare tale situazione, anche se non si trovano in una situazione del tutto idilliaca per quanto riguarda il proprio reparto avanzato. Joaquin Correa non sarà infatti del match, mentre la presenza di Mehdi Taremi è a rischio.