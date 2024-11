Gilmour: «Zielinski? Per giocare all’Inter devi essere un top player!»

Gilmour ha parlato di Piotr Zielinski, giocatore dell’Inter, che ha incontrato due volte nel giro di una settimana tra Napoli e Scozia.

SOGNO – Billy Gilmour ha sfidato Piotr Zielinski due volte nel giro di pochi giorni. Prima con la maglia del Napoli nello scontro diretto di San Siro con l’Inter, nel match finito in parità, e poi lunedì sera in Nazionale con la maglia della sua Scozia. In questo caso, il centrocampista britannico ha avuto la meglio battendo la Polonia di Ziello per 2-1. Su BBC Sport, il mediano del Napoli ha parlato della lotta scudetto: «Diciamo che è ancora molto presto, dobbiamo vedere partita dopo partita, ma chiaramente abbiamo iniziato bene la stagione. Scudetto? È un sogno, ma dobbiamo ragionare gara dopo gara, è ancora presto».

Gilmour elogia Zielinski dell’Inter: avversario due volti in pochi giorni

TOP PLAYER – Poi a proposito di Zielinski, Gilmour ha speso belle parole. Questo il suo commento: «Davvero un ottimo giocatore, è bravo a muovere la palla e a riceverla. D’altronde per giocare nell’Inter devi essere un top player». Zielinski si è trasferito all’Inter in estate, dopo aver vissuto per otto anni proprio al Napoli, centrando anche lo scudetto numero tre con Luciano Spalletti in panchina.