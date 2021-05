Gillette, Bomber vs. King: tanta Inter in campo! Ecco le formazioni ufficiali

Bomber e King in campo con Gillette per una buona causa. E l’Inter è la squadra più rappresentata, a partire da Zanetti e Vieri, passando per altri otto protagonisti. Dieci “interisti” su venticinque, una buona media. Di seguito le formazioni in campo

BOMBER VS. KING – L’evento organizzato da Gillette contro la violenza sulle donne, in programma stasera presso lo Stadio “Dei Marmi – Pietro Mennea” di Roma, vedrà in campo due squadre ricche di campioni. E tra questi, tantissimi ex Inter, a partire dall’attuale Vice-President Javier Zanetti, anche nei panni di allenatore. In campo i Bomber di Christian “Bobo” Vieri contro i King di Daniele De Rossi, in una sfida otto contro otto (a rotazione) a campo ridotto e dalla durata di 35′ per tempo. Arbitra Graziano Cesari e attenzione al VAR! Di seguito le “formazioni” di Bomber-King.

BOMBER: 1 Chimenti; 5 Galante, 7 A. Di Livio, 9 Corradi, 14 Di Biagio, 16 Giannichedda, 18 Montolivo, 19 Cambiasso, 21 Matri, 23 Materazzi, 32 C. Vieri (C), 78 Ventola. Allenatore: J. Zanetti.

KING: 1 S. Frey; 5 Adani, 8 Marchisio, 9 Toni, 10 Totti, 15 Barzagli, 16 De Rossi (C), 17 Fiore, 20 Perrotta, 32 Candela, 42 Balzaretti. Allenatore: G. Zambrotta.