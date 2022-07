Gillet: «Onana imparerà molto da Handanovic, arriva da anno complicato»

Onana è da poche settimane un nuovo portiere dell’Inter. Inzaghi lo ha schierato nella ripresa sia contro il Lugano che contro il Monaco (vedi focus). Il nigeriano dovrà ancora crescere parola di Jean Francois Gillet

IMPARARE − Gillet ha dato un suo parere nei confronti di Onana, nuovo portiere dell’Inter: «André Onana arriva da un anno complicato, non è facile non giocare con continuità per un portiere. Arriva a giocare con un grande come Samir Handanovic, dal quale imparerà molto e ha fatto bene ad andare in Italia. Con la tecnica italiana della preparazione dei portieri crescerà ancora molto». L’ex portiere belga ha parlato ai microfoni di Telelombardia.