Gillet: «Lukaku? Successo meritato, gran lavoro di Conte! Pallone d’Oro…»

Lukaku sarà tra i protagonisti principali di Belgio-Italia, sfida in programma domani alle ore 21.00 e valida per i quarti di finale di Euro 2020. Jean François Gillet, ex portiere che ha militato per tanti anni in Italia, parla del centravanti dell’Inter e del suo meritato successo ai microfoni di “Sky Sport 24”. Di seguito le sue dichiarazioni

SUCCESSO MERITATO – Jean François Gillet ha da poco salutato il calcio giocato. L’ex portiere belga loda Romelu Lukaku e il successo ottenuto con la maglia dell’Inter: «Cosa ha dato la Serie A a Lukaku? C’è anche diciamo un grande lavoro di Antonio Conte perché c’è grande stima tra i due, ha sfruttato al massimo le sue qualità. Comunque Lukaku merita tutto questo, ho giocato per tanto tempo in Nazionale con lui ed è sempre l’ultimo ad uscire dal campo. Rimane sempre tre quarti d’ora in più perché vuole migliorare e diventare più forte e giustamente merita tutto questo successo. Pallone d’Oro possibile per uno tra Jorginho, Kevin De Bruyne e Lukaku? Sì, a me dispiace che si incontrano adesso, sarebbe stato ancora meglio in finale. Secondo me c’è la possibilità che la vincente di questa sfida vinca poi l’Europeo. Jorginho ha un piccolo vantaggio perché ha vinto la Champions League con il Chelsea».