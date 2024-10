Giletti e il vittimismo Juventus: «Inchiesta Inter e Milan, due pesi e due misure»

Tornando sulla questione dell’inchiesta della Procura di Milano su Inter e Milan relativamente all’infiltrazione di criminalità organizzata nelle curve, il giornalista Massimo Giletti – noto tifoso bianconero – esprime le solite lamentele parlando a Tuttosport di quanto accaduto alla Juventus

TIMORE – Massimo Giletti – giornalista e tifoso della Juventus – ha svolto un ottimo lavoro per il suo programma su Rai Tre relativamente alla questione legata all‘inchiesta della Procura di Milano sull’infiltrazione della criminalità organizzata nelle curve di Inter e Milan. Il giornalista ha parlato proprio di questo in esclusiva a Tuttosport e, in un estratto della sua intervista, sottolinea il suo grande timore sulla vicenda: «Il mio timore è che lo Stato consideri le curve degli stadi delle zone franche, lasciandole in mano alla criminalità. In questo esempio è servita la morte di una figura di spicco come Antonio Bellocco affinché lo Stato intervenisse. Ma ci sono intercettazioni che risalgono al 2018. Quell’inchiesta dov’è finita? La sfera politica di Milano non aveva idea di quello che accadeva intorno a loro quando alcune figure erano schierate abitualmente in tribuna VIP a San Siro?».

Massimo Giletti e il solito vittimismo dei tifosi della Juventus: le sue parole sulle indagini e sul parallelo bianconero

È TUTTO UN COMPLOTTO – Come spesso accade per i tifosi della Juventus, anche Massimo Giletti non può esimersi dall’esprimere le sue lamentele relativamente alle decisioni giuridiche contro i bianconeri e contro le altre società. In un altro estratto della sua intervista per Tuttosport, il giornalista ha espresso le sue idee sul parallelo con quanto già accaduto nel 2017 in casa bianconera: «La Juventus a Torino è stata coinvolta in un’inchiesta senza precednti, quando a Milano per anni hanno fatto scendere il silenzio anche di fronte a omicidi e vicende che hanno coinvolto le figure di pinta della criminalità organizzata. Non voglio pensare ci siano due pesi e due misure, anche se il sospetto sorge spontaneo. La vicenda dimostra come vige una sistematica stretta sulla Juventus, mentre altrove no».