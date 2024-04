Giletti: «Juventus ‘dopata’ fino a un certo punto! Vedete Marotta all’Inter»

Giletti in collegamento video con gli studi di DAZN dopo la vittoria dell’Inter 1-2 in casa dell’Udinese ha fortemente criticato le lamentele di alcuni giocatori bianconeri. Poi ha individuato in Beppe Marotta la figura della rinascita interista.

TUTTO CAMBIATO – Massimo Giletti, giornalista e noto conduttore televisivo nonché tifoso bianconero, ospite a DAZN ha criticato i giocatori bianconeri e ha parlato del passaggio all’Inter di Beppe Marotta: «La Juventus è dopata! Allegri ha fatto delle cose fuori dal normale fino a quando è stata dietro all’Inter. I giocatori in panchina paragonateli a quelli di Inter, Napoli e Roma. Molti giocatori non hanno personalità! Non è accettabile sentire i giocatori dire che hanno perso con l’Inter si sono demoralizzati. Marotta era la Juventus, questo è un aggravante. Da quando è andato all’Inter vedete cosa è successo! Si commenta da soli».