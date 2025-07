Giletti: «Inter ha buttato l’ultimo scudetto! Rimane grande società»

L’ultima stagione ha lasciato l’amaro in bocca per l’Inter. Lo scudetto lo ha vinto il Napoli, la Champions League il Psg. Massimo Giletti su TMW Radio descrive il momento nerazzurro.

SERIE A – Massimo Giletti riassume la situazione della Serie A: «L’Inter ha buttato via lo Scudetto lo scorso anno, nel momento in cui Inzaghi aveva fatto capire che non sarebbe rimasto. Lì la squadra ha fatto capire che non era più unita. L’Inter ha una grande società guidata da Marotta e Ausilio, per il resto l’Inter e il Napoli mi sembrano molto più avanti. Al Milan Allegri con Tare hanno messo in ombra Ibra, e forse è un bene. La Roma è un punto interrogativo»