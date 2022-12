Giletti insiste: «Se si stratta di Juventus si muove il mondo! Della curva dell’Inter nessuno dice niente»

Massimo Giletti, giornalista e conduttore televisivo, in diretta a “Porta a Porta” su Rai 2 ha difeso la Juventus facendo riferimento, ancora una volta, all’Inter.

TRATTAMENTO DIVERSO – Giletti parla di trattamenti diversi tra Inter e Juventus: «Sono contento che la legalità vinca sempre anche se va a danno della mia Juventus, però mi domando: solo quando si è trattato di indagare sulla curva bianconera si è mosso il mondo per intercettare la Juventus. Come se le altre curve in Italia non fossero in mano alla legalità. Abbiamo visto quanto successo a Milano, con la Curva dell’Inter che ha addirittura costretto altri tifosi a uscire dallo stadio per rispettare che cosa? Una persona che era un pregiudicato morto. Silenzio totale dal mondo del calcio. Il calcio italiano è malato. Tutte le squadre di Serie A».