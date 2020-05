Gilardino: “Tonali, Inter o Juventus? Ha dimostrato. Prossimo passaggio…”

Tonali è uno dei nomi su cui si discute per il mercato dell’Inter e della Juventus. Gilardino, ex attaccante e ora allenatore della Pro Vercelli, ha parlato in collegamento con “Sportitalia Mercato” del centrocampista classe 2000 del Brescia.

PROMESSO PER UNA BIG – Alberto Gilardino valuta la possibilità che Sandro Tonali si trasferisca all’Inter o alla Juventus: «Credo che abbia dimostrato di poter fare una grande carriera. Ha doti tecniche incredibili e anche fisiche, quindi credo che ogni grande squadra abbia messo gli occhi su di lui, assolutamente. Fossi in lui il prossimo passaggio lo valuterei molto attentamente, per trovare la squadra in cui valorizzarsi e completare il percorso di crescita».