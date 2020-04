Gilardino: “Vorrei allenare Sensi e Barella, che talenti! Contro l’Inter…”

Gilardino si è raccontato quest’oggi sul canale di Nicolò Schira. L’ex attaccante del Milan ha parlato anche di Stefano Sensi e Nicolò Barella. Di seguito le sue dichiarazioni sui due centrocampisti dell’Inter

TALENTI DA INTER – Alberto Gilardino tra un gran gol contro l’Inter e il futuro di Sensi e Barella: «Gol in Parma-Inter? Sicuramente uno dei più belli, come preparazione e conclusione, è stato uno dei più belli e difficile. Come importanza, uno dei più pesanti è stato quello in semifinale con la maglia del Milan. I 50 gol in due anni a Parma sono stati una parentesi incredibile. Punte simili? Immobile e Belotti hanno caratteristiche completamente diverse dalle mie. Pavoletti potrebbe essermi simile, per il colpo di testa. Giocatore che ti piacerebbe allenare? Cristiano Ronaldo, Messi… (ride, ndr.). Beh, Sensi e Barella sono due giocatori veramente forti. Sicuramente loro, ma ce ne sono tanti. A chi piace allenare, piacerebbe allenare questi calciatori talentuosi».