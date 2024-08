Gilardino: «Col Monza dobbiamo esaltarci come fatto con l’Inter»

Domani Gilardino e il suo Genoa, dopo aver pareggiato contro l’Inter all’esordio, giocheranno in trasferta sul campo del Monza alle 20.45.

ESALTARE – Alberto Gilardino, in conferenza stampa, ha presentato la sfida tra Monza e Genoa. Il tecnico rossoblù è ritornato sul pareggio di Marassi contro l’Inter: «Ho visto la partita di Empoli, ma credo che il Monza abbia una forte identità, voluta dai tanti anni in cui i giocatori stanno insieme. Quest’anno hanno riproposto il modulo a tre, come l’anno scorso in certi frangenti. Hanno una chiara identità, con un profilo di gioco che esalta il loro tipo di giocatori. Hanno grande scelta e in questa grande scelta c’è qualità, forza fisica. Sarà una partita molto equilibrata, noi dobbiamo saperci esaltare così come abbiamo fatto con l’Inter. Ma sarà tutta un’altra partita rispetto a quella giocata contro l’Inter sabato scorso. Dovremmo essere bravi nell’approccio mentale iniziale e stare all’interno della partita con grande spirito mentale».