Giaretta: «Su Skriniar l’Inter doveva muoversi prima? No! Serviva collaborazione»

Il caso Skriniar continua inevitabilmente a far discutere, vista la scelta del difensore di non rinnovare il contratto con l’Inter. Giaretta, direttore sportivo del Watford, esclude colpe da parte della società: questo il suo intervento a Radio Sportiva.

SOCIETÀ CORRETTA – Cristiano Giaretta critica Milan Skriniar per la vicenda contrattuale: «Non sono d’accordo con chi dice che l’Inter doveva muoversi prima. Intanto perché non lavoro in quella società, poi perché mi aspetto sempre che gli agenti abbiano un senso comune di collaborazione con il club, facendo mettere un prezzo ragionevole per entrambe le parti estendendo il contratto in modo da permettere di venderlo in estate. Non è che tutti gli agenti sono lì ad aspettare la preda, qualcuno lo fa ma la collaborazione dev’essere ancora più forte coi club. L’Inter ha pagato tantissimo in termini di soldi e tempo a Skriniar, non vedo perché non si poteva cercare una cifra ragionevole per venderlo».