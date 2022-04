Giaretta: «L’Inter ha ritrovato smalto, la vedo favorita per lo Scudetto»

Cristiano Giaretta, DS del Watford, ha parlato su Tmw della corsa Scudetto con tre squadre coinvolte. Per il dirigente, Inter ritrovata e nuovamente favorita

CORSA SCUDETTO − Giaretta commenta la lotta per il titolo e non solo: «Bello avere tre squadre in corsa per lo Scudetto è affascinante. Credo che l’Inter abbia ritrovato smalto. I nerazzurri li vedo favoriti, mi sembra che da un punto di vista tecnico tattico abbiano ritrovato convinzione. Giocatori in scadenza? Il mercato è cambiato per diverse ragioni. I club sono attenti a non fare il passo più lungo della gamba. E fanno bene a tenere duro. Prima di tutto conta salvaguardare la salute dei club».