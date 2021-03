Giaretta: «Inter padrona del suo destino. Non mi aspettavo Lukaku»

Giaretta, Direttore Sportivo del Watford, intervistato da “TuttoMercatoWeb” ha parlato dell’Inter e della stagione di Romelu Lukaku.

GAP DIFFICILE – Cristiano Giaretta, attuale Direttore Sportivo del Watford, in un’intervista ha parlato della stagione dell’Inter in Serie A e in particolare quella di Romelu Lukaku: «Inter? Sembra che si stia creando quel gap difficile da colmare. L’Inter è padrona del suo destino. E visto il condottiero che hanno, non è una buona notizia per le altre. Mi aspettavo questo Romelu Lukaku? Non così straripante. Era difficile prevedere un’esplosione così, totale. Poi mi sembra anche un ragazzo molto serio che apprezza l’Italia».

Fonte: TuttoMercatoWeb – Alessio Alaimo.