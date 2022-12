Giannichedda: «Skriniar pilastro dell’Inter ma deve esserci mentalmente»

Giannichedda parla della situazione difensiva dell’Inter, che ha avuto un rendimento negativo durante la prima parte di stagione. Skriniar dovrà rimettersi in sesto

MIGLIORARE IN DIFESA − Giuliano Giannichedda sul problema arretrato in casa Inter: «Milan Skriniar sembrava vicino al rinnovo, ora si legge che il rinnovo è difficile. L’Inter durante la prima parte di stagione ha fatto male in difesa, una delle peggiori difese del campionato. Se vuole risalire deve migliorare proprio lì. Skriniar è un pilastro ma deve esserci mentalmente perché è troppo importante per la squadra di Simone Inzaghi».