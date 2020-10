Giannichedda: “Lukaku costruisce l’Inter. Lautaro Martinez? Manca”

Giuliano Giannichedda

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista di Udinese, Lazio e Juventus, è intervenuto per “Sky Sport 24” parlando della condizione dell’Inter

NON PUO’ RIPOSARE LUKAKU – Giannichedda sottolinea come in questo momento nei nerazzurri ci sia un insostituibile: «In questo momento far riposare Lukaku non credo, è l’uomo che costruisce i risultati dell’Inter. Quello che sta mancando è Lautaro Martinez. L’ho visto in difficoltà, non trova il gol, ha avuto una reazione in cui ce l’aveva con se stesso. Secondo me sta mancando quello. Conte sta alternando gli altri, ma negli undici titolari sta mancando Lautaro. Barella secondo me sarà il terzo marcatore stagionale dell’Inter, ha tiro, dinamismo, forza, arriva spesso a calciare e dentro l’area. Avrei detto Vidal, ma sta giocando un po’ indietro e dico Barella».