Giannichedda: “Lautaro Martinez-Barcellona? Ci penserei! Icardi-Juventus…”

Icardi alla Juventus e Lautaro Martinez al Barcellona, sono questi i nomi caldi in ottica mercato. Giannichedda – intervenuto ai microfoni di “Maracanà”, in onda su “TMW Radio” – dice la sua a riguardo e spiega perché Mertens, vale a dire uno degli obiettivi dell’Inter (vedi articolo), non fa al caso dei bianconeri. Di seguito le sue dichiarazioni

POSIZIONI – Dries Mertens piace molto all’Inter, ma potrebbe mettersi in mezzo la Juventus. Secondo Giuliano Giannichedda, il belga non fa al caso dei bianconeri: «Premesso che dipende tutto dalla posizione di Gonzalo Higuain, è chiaro che se parte devi rimpiazzarlo. Mertens è sicuramente un ottimo giocatore però io se avessi la possibilità di scegliere prenderei Harry Kane. Certo, Mertens a parametro zero con un allenatore che già conosce può far bene. Però ripeto, dipende tutto da Higuain».

RUMORS – Giannichedda passa poi a parlare di Mauro Icardi e Lautaro Martinez: «Icardi alla Juventus? Icardi sicuramente è un finalizzatore eccezionale ma la Juventus ha già Cristiano Ronaldo. Bisogna andare a prendere un giocatore che si sposi bene con le caratteristiche di Ronaldo. Nella fase di non possesso, e sappiamo quanto Maurizio Sarri ci tenga, forse serve un giocatore con caratteristiche diverse. Se venderei Lautaro Martinez al Barcellona? Dipende dalla cifra. Se quella cifra mi permette di prendere un altro giocatore importante si può fare. Se è vero che cedere Lautaro significa prendere due giocatori importanti dal Barcellona io ci penserei, soprattutto in questo momento».