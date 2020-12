Giannichedda: “Inter ha due squadre titolari. Scudetto, sopra a tutte…”

Giuliano Giannichedda

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista e ora allenatore della Rappresentativa Serie D, ha parlato di Inter e Milan, in corsa per lo scudetto

SCUDETTO – Queste le parole di Giuliano Giannichedda, ex centrocampista e ora allenatore della Rappresentativa Serie D, in collegamento con gli studi su Inter e Milan, rispettivamente attuali seconde e prime del campionato di Serie A. «L’Inter da quando è uscita dalla Champions League deve puntare assolutamente sullo scudetto. È una squadra fortissima, ha come serviva a Conte anche dei cosiddetti rincalzi molto forti, per cui ha due squadre titolari e sicuramente metterà in difficoltà la Juve fino alla fine. Il Milan sta facendo grandissime cose, però con il fatto che non c’è Ibra per un po’ e, secondo me, in questo questo momento il Milan è troppo Ibra dipendente. Per cui vedo ancora Juve e Inter sopra a tutte e se la giocheranno fino alla fine».