Giannichedda: «Inter, fase difensiva il problema! Porto gara verità»

Giuliano Giannichedda ritiene la fase difensiva il problema reale dell’Inter di Inzaghi. A proposito del tecnico nerazzurro, sarà fondamentale la gara contro il Porto

PROBLEMA − Giannichedda “A Tutto Campo” su Rai 2 ha analizzato la sconfitta dei nerazzurri: «L’Inter meritava nel primo tempo di chiudere in vantaggio, poi la gara ha preso una piega diversa. Nella ripresa lo Spezia ci ha provato e alla fine ha vinto la partita. Il problema dell’Inter è la fase difensiva, perché a livello offensivo crea tanto. Non va bene la fase di non possesso, ogni volta che gli avversari ripartono l’Inter va in difficoltà. Si difende di reparto a cominciare dagli attaccanti, serve spirito di sacrificio che nell’Inter si è visto poco quest’anno. Inzaghi? E’ una situazione difficile, la partita col Porto è quella verità».