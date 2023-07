Giannichedda: «Frattesi buono per l’Inter, ma Brozovic va rimpiazzato»

Giannichedda non vede Frattesi come un sostituto di Brozovic nel centrocampo dell’Inter. L’ex calciatore, ora commissario tecnico della Rappresentativa LND Under-18 e Under-19, a Rai Sport dà un suo giudizio su come potrebbe cambiare la linea mediana.

IN MEZZO – Giuliano Giannichedda fa una puntualizzazione sull’idea di andare a prendere Davide Frattesi: «Può essere giusta perché l’Inter fa tante partite. Nicolò Barella l’anno scorso non aveva un sostituto, Frattesi sarebbe buono. Il problema sarebbe dare via Marcelo Brozovic, che va rimpiazzato. Possono giocare assieme, ma con Brozovic o Hakan Calhanoglu davanti alla difesa. Chiaramente, facendo questo cambio a livello numerico, a livello tecnico si tratta di due giocatori diversi».