Gianni Di Marzio attacca: “Eriksen soprammobile, perché l’Inter l’ha preso?”

Gianni Di Marzio va pesantissimo su Eriksen. L’ex allenatore, intervenuto in collegamento con “TMW Radio”, ha sparato a zero sul centrocampista danese che l’Inter ha preso a gennaio. Molto dure le sue dichiarazioni nei confronti dell’ex Tottenham e della scelta della dirigenza nerazzurra di ingaggiarlo.

DAVVERO NON SERVE? – Queste le parole di Gianni Di Marzio su Christian Eriksen, certamente destinate a far discutere: «È diventato un soprammobile di lusso, di grande qualità tecnica. Bisogna dargli tempo? Lui viene dalla Premier League, parliamoci chiaro. Dal punto di vista tecnico non ha niente da imparare. Questo calcia con due piedi, può giocare in un 4-3-3 e in un 4-3-1-2, nel 3-5-2 no. Perciò mi meraviglio che Antonio Conte lo deve preparare e avere al 100% per farlo giocare, ma deve avere una collocazione tattica. Difficilmente riusciamo a renderci conto perché l’Inter lo ha preso, anche se andava in scadenza ed è un grande giocatore».