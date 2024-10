Rossi: «Ho due paure per quanto riguarda l’Inter. Un trappolone!»

Il giornalista Gian Luca Rossi ha espresso due preoccupazioni per quanto riguarda la stagione dell’Inter. In particolare, uno è il principale timore del tifoso nerazzurro.

LE PREOCCUPAZIONI – Gian Luca Rossi, giornalista e tifoso dell’Inter, ha indicato a Radio Sportiva le sue principali paure che lo accompagnano nel contesto della stagione 2024-2025 dei nerazzurri: «Mi preoccupa sempre la sosta per le Nazionali. Poi vi è il caso della Champions League, che secondo me è un trappolone. L’idea di fare strada in Champions è giusta, però se ciò dovesse significare rinunciare a qualcosa in campionato, allora no. Tutti diciamo che bisogna andare avanti, però arrivare tra le prime 4 in campionato non può bastare se ciò significa non vincere il campionato».

Rossi e le possibilità di successo di Lautaro Martinez: il sogno è possibile per il capitano dell’Inter?

L’OBIETTIVO – Rossi ha proseguito dicendo la sua sulle velleità di pallone d’oro del capitano nerazzurro Lautaro Martinez. Dal suo punto di vista, il calciatore dell’Inter non è il favorito per la vittoria finale a causa di varie ragioni: «Pallone d’oro a Lautaro Martinez? Ha vinto lo scudetto, la Supercoppa italiana e la Copa America, però io temo che alla fine conti molto la Champions. Il fatto di essere uscito agli ottavi è penalizzante… inoltre i campionati spagnolo e inglese hanno più hype. Onestamente penso sia difficile una sua vittoria, ma sarebbe già buono il podio».