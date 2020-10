Gianelli, grave infortunio per il giovane in prestito...

Gianelli, grave infortunio per il giovane in prestito alla Pro Sesto: condizioni

Jacopo Gianelli

Non giungono buone notizie per quanto riguarda l’infortunio occorso a Jacopo Gianelli, giovane giocatore in prestito dall’Inter alla Pro Sesto

INFORTUNIO – La conferma sulle condizioni di Jacopo Gianelli, giovane calciatore di proprietà dell’Inter, arriva dal comunicato diramato sul sito della Pro Sesto. “Si è infortunato nel corso di Pistoiese – Pro Sesto il giovanissimo Jacopo Gianelli: purtroppo i timori legati alla gravità dell’infortunio subito dall’ex giocatore della Primavera dell’Inter sono stati confermati dal responso medico: il centrocampista classe 2001 ha subito una lesione del legamento crociato e una lesione del menisco esterno. Gianelli sarà operato a breve, successivamente si potranno stimare con maggiore precisione i tempi di recupero. A Jacopo vanno il grande abbraccio della società e dello staff biancoceleste e gli auguri per un pronto rientro in campo!“.

