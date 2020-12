Giampaolo: “Peggior difesa campionato? Gol inaspettati! Con l’Inter..:”

Marco Giampaolo Torino

Le parole di Marco Giampaolo – allenatore del Torino – alla vigilia del derby contro la Juventus. Il tecnico dei granata ha parlato dei gol subiti dalla sua squadra – al momento peggior difesa della competizione – prendendo in esame la sfida contro l’Inter persa per 4-2 in rimonta a San Siro.

PROBLEMA DIFENSIVO – Marco Giampaolo ha analizzato il momento no del suo Torino, specialmente per quanto riguarda i tanti – troppi – gol subiti. Un’analisi fatta anche prendendo in esame la partita contro l’Inter persa in rimonta per 4-2: «Il nostro non è un problema di modulo, io con l’Inter avevo già programmato due settimane prima di giocare con il 3-5-2 perché sapevo che dovevamo giocarcela in questo modo. I numeri dicono che siamo la peggior difesa della competizione, ma dalle statistiche subiamo anche gol ogni ude tiri. Un dato che ci penalizza. Non perdiamo mai l’inerzia durante l’incontro, non abbiamo mai la sensazione di prendere gol. Che poi arrivano inaspettatamente come è successo proprio nella partita contro i nerazzurri».