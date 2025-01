Giampaolo: «L’Inter? Non so chi recupererò per la partita!»

Il Lecce ha preso 4 gol dal Cagliari e arriverà con grande fame allo scontro con l’Inter di settimana prossima. Marco Giampaolo in conferenza stampa aggiorna sugli infortuni e gli assenti.

ASSENZE – La squadra di Marco Giampaolo è crollata nel secondo tempo e ha perso contro il Cagliari in maniera netta. Il 4-1 non è forse il risultato più corretto di una partita in cui i salentini sono rimasti in vantaggio fino al minuto 60. Alla prossima il Lecce ospiterà l’Inter al Via del Mare, l’allenatore Giampaolo ha detto in conferenza stampa: «Il Lecce oggi ha corso, si è impegnato. Si è ammazzata la squadra, ha messo tantissimo impegno ma dobbiamo imparare a non farci travolgere dalla prima goccia di pioggia. Qualche partita ci è andata bene, ma dobbiamo metterci del nostro. Poi l’espulsione sul 2-1 ha rovinato tutto, in 10 è peggio ancora e evidenzi di più quelle problematiche. Ha corso la squadra, però non è sufficiente. L’Inter alla prossima? Non so chi recupererò, farò i conti con chi c’è». Ante Rebic non ci sarà per squalifica: ha subito l’espulsione oggi per il fallo di reazione folle su Yerry Mina. Probabili anche altre assenze in casa Lecce, ma nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti.