Giacomo Poretti incredulo: «Inter, mai visto un tifo così! Dei nuovi…»

Giacomo Poretti si stupisce della nuova Inter, soprattutto a livello di tifo. L’attore comico del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo” nonché noto tifoso interisto, intervenuto in collegamento sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, si sofferma sull’atmosferma che si vive a San Siro

RI-EVOLUZIONE DEL TIFO – L’Inter prima sia nel Gruppo D di Champions League sia soprattutto in Serie A dà felicità anche a un tifoso VIP sempre presente come Giacomo Poretti: «Molto soddisfatto, anche se ci sono state due interruzioni (si riferisce alla sconfitta contro il Sassuolo e al pareggio contro il Bologna, ndr). Però penso che i tifosi interisti in questi ultimi anni siano ben abituati. E questo lo vedi dalla presenza. Io non ho mai visto una presenza simile a San Siro. Lo premetto, io ho 67 anni e mio papà mi ha portato per la prima volta a San Siro quando ne avevo 4. Quindi potete immaginare quanto ho visto… Ma come gli ultimi tre-quattro anni non ho mai visto un tifo così dagli interisti a San Siro. Sembra quasi che stia cambiando l’atteggiamento. Prima erano tutti incazzati e si sentiva, ora il tifo è molto vicino alla squadra. Molto presente. Ed è incredibile! Non sembrano nemmeno tifosi dell’Inter… Ora sembrano cambiati e maturi. Ed è molto bello. Io sono innamorato del “Toro” (Lautaro Martinez, ndr) e di Nicolò Barella. Dei nuovi Marcus Thuram e anche Davide Frattesi. Sono contento. Ovviamente siamo tranquilli, “schisci” come si dice a Milano». Questo il commento di Giacomo Poretti sull’Inter e sui suoi tanti “colleghi” tifosi.