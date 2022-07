Giacomazzi: «Vecino era titolare all’Inter, gli infortuni non lo hanno aiutato»

Guillermo Giacomazzi, ex giocatore, si è espresso sul connazionale Vecino. L’uruguaiano è ormai prossimo a diventare un centrocampista della Lazio dopo il suo passato all’Inter

CONTINUITÀ − Le parole di Giacomazzi nei confronti dell’ex Inter Vecino: «Sono contento per lui. L’importante è che possa tornare a giocare con continuità. Matias lo conosco da diversi anni. Ha avuto tanti infortuni, non gravi ma che gli hanno comunque comportato delle settimane e dei mesi lontani dal campo. Ha vissuto queste situazioni e ha fatto fatica a imporsi in una squadra nella quale era titolare fino a qualche mese prima. Nelle grandi squadre capita anche questo. Vecino è comunque un titolare della nazionale uruguaiano e quindi un ottimo acquisto per la Lazio». Le sue parole a Lazio Siamo Noi.