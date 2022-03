Giacchetta: «Davano l’Inter favorita, invece ora Milan primo con merito»

Giacchetta, ex giocatore – tra le altre -, di Napoli e Reggina, ospite su Calciomercato.it TV ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A. L’ex difensore si è complimentato con il Milan per il primato, che prima era dell’Inter.

LOTTA AL VERTICE – Simone Giacchetta parla della lotta scudetto in Serie A osannando solamente il Milan: «Tutti dicevano che l’Inter era la favorita e invece il Milan adesso è primo, mantenendo sempre un rendimento costante. Anche dopo una sconfitta si pensava a un possibile crollo della squadra. Stefano Pioli, invece, è stato bravo a trovare un rimedio e di meritarsi il primo posto. I rossoneri a differenza degli altri stanno facendo veramente molto bene con una squadra giovane e con entusiasmo».