Giaccherini sicuro: «Terrei Carboni! All’Inter garantisce tante doti»

Emanuele Giaccherini si è espresso a proposito del successo dell’Inter contro l’Urawa Reds con il risultato di 2-1. L’ex calciatore ha posto l’accento su una caratteristica di cui i nerazzurri hanno bisogno, sottolineando il valore di Valentín Carboni per la squadra.

LA CONVINZIONE – L’Inter ha superato l’Urawa Reds per 2-1 grazie al gol in zona Cesarini di Valentín Carboni. Della vittoria dei nerazzurri ha parlato anche Emanuele Giaccherini, che si è così pronunciato a DAZN: «All’Inter mancano giocatori in grado di saltare l’uomo. Luis Henrique è bravo nell’1 contro 1 ma gli manca fiducia, è arrivato da poco. Zalewski può saltare l’uomo, in generale ai nerazzurri manca questo tipo di giocatore. Se trovano una squadra che difende in blocco, non riuscire a creare superiorità numerica li può far andare in difficoltà».

Giaccherini sull’importanza di Carboni per l’Inter