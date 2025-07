Giaccherini suggerisce: «Inter, via Thuram e dentro Rashford!»

Emanuele Giaccherini ha “giocato” sul possibile calciomercato che effettuerà l’Inter in estate: tra le sue scelte, l’ex calciatore include anche quella di sostituire Marcus Thuram con Marcus Rashford.

LA STRATEGIA – Emanuele Giaccherini è stato il protagonista di un game organizzato da DAZN in merito al calciomercato estivo dell’Inter. L’ex giocatore azzurro ha infatti indicato le mosse che effettuerebbe – se fosse un dirigente della squadra meneghina – nei vari reparti del campo. Con una sorpresa in attacco, spiegata in questo modo: «Ho lasciato fuori Calhanoglu, Frattesi e Thuram. Quest’ultimo non per una questione legata al giocatore, ma relativa al fatto che con un’offerta importante da 60-70 mln l’Inter potrebbe cederlo».

Giaccherini sulla possibile cessione di Thuram da parte dell’Inter

LA MOTIVAZIONE – Giaccherini ha poi proseguito: «Vedendo gli ultimi 6 mesi di Thuram, mi sento di dire che è calato tantissimo. Per me è un calciatore sacrificabile… io stesso lo sacrificherei». Al momento, le parole di Giack – che ha poi indicato Marcus Rashford come il sostituto ideale del francese – si inseriscono in uno scenario nel quale né l’Inter né il giocatore hanno manifestato alcuna volontà nel senso di una separazione in estate. Come si sa bene, però, le vie del calciomercato sono infinite. Motivo per cui è bene non escludere – già in partenza – qualsiasi eventualità futura. Con Thuram che, per una cifra ritenuta adeguata da parte dell’Inter, non sarebbe di certo sicuro della permanenza a Milano.